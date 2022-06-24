Сегодня Александр Мясников – счастливый и примерный семьянин. Однако так было не всегда.

Сегодня Александр Мясников – счастливый и примерный семьянин. Однако так было не всегда.Ни для кого не секрет, что Александр Мясников – потомственный врач в 4-м поколении. Дед знаменитого теледоктора, его полный тезка, был хорошо известен в медицинских кругах. Несмотря на это, Александр Леонидович всегда добивался карьерных высот самостоятельно, а за поддержку и помощь благодарил только одного человека – свою жену Наталью. Супруги вместе уже более 40 лет, но гармоничный союз дался им нелегко. Было время, когда семейное счастье Мясникова буквально затрещало по швам.В первый раз Александр Мясников связал себя узами брака еще в молодости. На четвертом курсе он влюбился в девушку по имени Инна и сделал ей предложение. Студенческий брак доктора быстро распался, а вскоре в его жизнь стремительно ворвалась та самая.Со второй супругой, красавицей Натальей Колпакчи, Александр Мясников познакомился на одном из мероприятий. Поженившись, пара отправилась в Мозамбику, где Мясников работал военным доктором. Затем была Ангола, Франция, США. Они уже и не думали, что когда-то станут родителями, но все изменилось в 1993 году. Наталья неожиданно забеременела, а для Александра, которому было уже 40, эта новость стала настоящим шоком.Мясников был так зациклен на карьере, что не хотел даже думать о детях. К тому же, у Натальи были проблемы со здоровьем. Поначалу Александр Леонидович даже упрашивал супругу сделать аборт, но она решила оставить ребенка. Леонид появился на свет в 1994 году и пошел по стопам предков-врачей, а его знаменитый отец еще не раз с ужасом вспоминал тот момент, когда предлагал жене прервать беременность.Долгое время в семье доктора Мясникова царили мир и согласие. Однако после переезда в Америку все изменилось. Наталья серьезно пристрастилась к бутылке, а Александр Леонидович заметил тревожные симптомы, когда ситуация уже вышла из-под контроля, и уже ничем не смог помочь. В какой-то момент он решил, что этот брак не спасти, и нашел утешение в объятиях любовницы.Александр Мясников закрутил роман с коллегой, которая тоже стажировалась в Штатах. В 2005 году любовница подарила ведущему дочку Полину. Теледоктор всегда принимал активное участие в жизни наследницы, но на ее матери так и не женился. Мясников не собирался оставлять законную супругу, к тому же, в какой-то момент она чудом взяла себя в руки.Наталья покончила с пагубным пристрастием раз и навсегда, простила мужу измену и приняла его внебрачную дочь. Удивительно, но после всего пережитого семья Мясниковых стала еще крепче. За то, каким он стал и чего добился, Александр Леонидович всегда благодарит именно свою супругу. Сегодня их брак, которому исполнилось уже больше 40 лет, с полной уверенностью можно назвать счастливым и крепким.