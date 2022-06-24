Впервые Владимирский филиал «Т Плюс» провел уроки энергобезопасности в детском летнем оздоровительном лагере «ИКАР». В игровой форме, с мультиками, доступно и просто объяснили, как ..

Впервые Владимирский филиал «Т Плюс» провел уроки энергобезопасности в детском летнем оздоровительном лагере «ИКАР».В игровой форме, с мультиками, доступно и просто объяснили, как обращаться с электроприборами, как правильно вести себя вблизи опасных энергообъектов, что нельзя делать. Усвоить материал помогла викторина, которую провел друг детей энергетик Теплослав.Ребята бойко отвечали на вопросы ведущего: что делать, если идешь по улице и видишь лежащий на дороге провод или незнакомую лужу; какой знак предупреждает об электричестве; как быть, если любимый мячик угодил в зону ремонтных работ. Все тянули руки для ответа, каждый хотел блеснуть своими знаниями. Проигравших не было, призы и подарки от Теплослава достались всем.Дмитрий Пучков, директор лагеря, поблагодарил энергетиков за полезное мероприятие: «Уроки очень классные. Сегодня там был мой маленький четырехлетний сын. Он смотрел с большим интересом и удовольствием, а потом рассказывал мне, что можно делать, а что нельзя. Считаю, что таких занятий нужно проводить как можно больше в детских лагерях, садиках и школах. Спасибо, «Т Плюс».Маленькой Насте тоже невероятно понравились уроки: «Мне было очень интересно. Я сегодня узнала, что надо обходить люки, нельзя мокрыми руками трогать провода. Нужно всегда быть осторожной. А еще очень понравился Теплослав и его подарки».По просьбе дирекции лагеря Теплослав и его друзья обязательно вернутся в «ИКАР» на вторую и третью смены.