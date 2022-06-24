В поселке Коммунарка поселения Сосенское (Новая Москва) построят общественный центр. В его составе откроется школа искусств.

В поселке Коммунарка поселения Сосенское (Новая Москва) построят общественный центр. В его составе откроется школа искусств.Концепция здания утверждена Москомархитектурой. "Здесь все желающие смогут изучать живопись, техники дизайна и рисунка, заниматься музыкой", – сказано в сообщении.Комплекс появится на пересечении улиц Александры Монаховой и Эдварда Грига. Функционально и планировочно здание будет состоять из двух частей. В одной будут помещения школы искусств, другую часть отдадут под офисы.Площадь центра составит 6,7 тысячи квадратных метров. В составе школьного блока будут музыкальные кабинеты, медиацентр, студии танцев, живописи, керамики. Также предусмотрены раздевалки и зрительный зал.На первом этаже офисной части разместится кафе. На втором обустроят зал для конференций. Верхние этажи будут отданы под кабинеты, переговорные и другие офисные помещения.Главный архитектор Москвы Сергей Кузнецов сообщил, что общественный центр построят в стиле деконструктивизм. Одна из стен здания будет иметь наклон.По словам Кузнецова, такая стилистика здания является отсылкой к творчеству канадского и американского архитектора, лауреата Притцкеровской премии Фрэнка Гери."За счет такого решения центр будет выделяться и позволит разнообразить архитектурный ландшафт", – добавил Кузнецов.При строительстве общественного центра используют фибробетонную плитку под кирпич, декоративные наклонные витражи, штукатурку белого и графитового цвета. Это подчеркнет пластику, сгладит отдельные элементы фасада и сформирует целостный облик здания.Социальная инфраструктура в Сосенском активно развивается. В ноябре прошлого года в районе школа № 2120. Ее построили за счет средств городского бюджета.Образовательное учреждение рассчитано на тысячу учеников. В здании разместились классы с лаборантскими, современные спортзалы, конференц-залы. Действуют кружки живописи, шахмат, мастерская по обработке тканей, кабинеты робототехники и информационно-вычислительных технологий.В 2021 году в Москве 68 новых социальных объектов: 21 школа и столько же детских садов, один объект дополнительного образования, восемь объектов здравоохранения, 15 объектов спорта и два – культуры.