В конце марта кандидатуру Елены Евгеньевны поддержали на конференции работников и обучающихся.

В Коврове ректором КГТА имени Дегтярёва назначена Елена Лаврищева. Об этом сообщает пресс-служба ВУЗа.В академии уточнили, что завершилась процедура проведения выборов ректора Ковровской государственной технологической академии имени Дегтярева. На основании приказа Министра науки и высшего образования с 24 июня ректором стала Елена Лаврищева.В конце марта кандидатуру Елены Евгеньевны поддержали на конференции работников и обучающихся.