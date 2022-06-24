С января 2017 по октябрь 2019 года офицер получал взятки от жены осуждённого за пронос в тюрьму запрещённых продуктов питания и лекарств. Всего сотруднику учреждения перечислили 121 тысячу рублей.

В Коврове бывший сотрудник ФКУ ИК-6 осужден за взятку. Об этом сообщает пресс-служба горсуда.С декабря 2010 по октябрь 2020 года он занимал должность начальника отдела безопасности колонии в Мелехово. С января 2017 по октябрь 2019 года офицер получал взятки от жены осуждённого за пронос в тюрьму запрещённых продуктов питания и лекарств. Всего сотруднику учреждения перечислили 121 тысячу рублей.«На процессе он признал себя виновным, но не согласился с квалификацией преступления. Ему назначено наказание в виде лишения свободы на срок 2 года и 2 месяца, а также штраф в 605 тысяч рублей», - уточнили в суде.Приговор пока не вступил в законную силу и может быть обжалован.