Дело передано в Суздальский районный суд для рассмотрения.

В Суздале 29-летнюю девушку осудят за убийство друга сожителя. Об этом рассказали в пресс-службе СУ СК по Владимирской области.По версии следствия, 2 апреля, находясь дома, компания распивала спиртное. Мужчина дождался пока его друг уснёт и начал приставать к подруге своего товарища. Завязалась ссора, в ходе которой обвиняемая взяла нож и нанесла потерпевшему не менее шести ударов.От полученных травм 39-летний мужчина скончался. Женщина призналась в совершении преступления. Её арестовали.Дело передано в Суздальский районный суд для рассмотрения.