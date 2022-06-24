Почти 200 млн потратят на асфальтирование 15 улиц в Суздале.

Владимирская область дополнительно получила на ремонт дорог миллиард рублей. Почти 200 млн потратят на асфальтирование 15 улиц в Суздале.Средства перечислены из резервного фонда Правительства РФ. Деньги уже распределены по конкретным объектам. Следующий шаг - поиск подрядчиков. Все контракты должны быть заключены до середины июля.Помимо города-музея большой объём работ будет выполнен на двух участках трассы «Владимир – Юрьев-Польский – Переславль-Залесский», на четырёх отрезках автомагистрали «Муром – М-7 «Волга». Дорожники отремонтируют 5 км проезжей части по направлению «Владимир – Иваново» – Садовый – Овчухи», 9 км дороги «Владимир – Муром – Арзамас», а также подъезд к Вязникам. Работы по восстановлению дорожного полотна также запланированы в Александровском и Киржачском районах.Всего в 2022 году на дорожную сеть потратят более 9 млрд рублей, что почти на 46% больше, чем в прошлом году.