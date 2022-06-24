Правительство РФ выделило Владимирской области около 1 миллиарда рублей на ремонт дорог. Врио губернатора Александр Авдеев уже распределил средства между муниципалитетами, сообщили в

Правительство РФ выделило Владимирской области около 1 миллиарда рублей на ремонт дорог. Врио губернатора Александр Авдеев уже распределил средства между муниципалитетами, сообщили в Белом доме 24 июня. 195,5 млн рублей получит Суздаль, где на эти деньги отремонтируют дороги на 15 улицах. Всего в древнем городе появится около 80 тысяч кв. м нового асфальтобетонного покрытия. Также