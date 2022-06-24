Наш регион в числе первых по высадке леса. Федеральное агентство лесного хозяйства составило рейтинг по искусственному лесовосстановлению. Анализ проводился по 36 критериям. В том числе

Наш регион в числе первых по высадке леса. Федеральное агентство лесного хозяйства составило рейтинг по искусственному лесовосстановлению. Анализ проводился по 36 критериям. В том числе обеспечение охраны, защиты, воспроизводства лесов. Владимирская область по итогам 2021 года выполнила план на 106 процентов и в итоге заняла второе место среди регионов Центрального федерального округа. Впереди нас лишь