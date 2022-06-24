Электронный собеседник будет звонить до тех пор, пока автор рекламы не свяжется с мэрией.

Мэрия Владимира тестирует новую голосовую систему автодозвона, предназначенную для нелегальных рекламщиков. Цель - борьба с бумажными объявлениями, засоряющими опоры освещения, фасады домов, остановки.«Автодозвон» каждый час созванивается с нарушителем. Бот сообщает о нарушении и уведомляет о возможном наказании за размещение объявлений в неустановленных местах. Электронный собеседник будет звонить до тех пор, пока автор рекламы не свяжется с мэрией.Напомним, штраф за расклейку макулатуры может составлять 50 тысяч рублей.