Сотрудникам банка, за проявленную бдительность, вручили благодарность.

Во Владимире полиция и банк предотвратили мошенничество в отношении пенсионерки. Об этом сообщает пресс-служба УМВД по Владимирской области.В начале июня 75-летней бабушке позвонил неизвестный и сообщил, что в целях сохранности сбережений женщина должна перевести все деньги на псевдобезопасный счет. Мужчина представился сотрудником полиции. Он добавил, что за разглашение информации о фактах, которые ей сообщили, гражданка может понести уголовное наказание.«Напуганная женщина поверила и сняла крупную сумму денег со счёта. Злоумышленники убедили её купить телефон для связи. Они объяснили, как скачать приложение для проведения транзакции. Информацию о том, что пожилая жительница Владимира внезапно сняла крупную сумму, сотрудники банка передали в МВД. Участковый связался с пенсионеркой и пресек аферу», - уточнили в пресс-службе ведомства.Сотрудникам банка, за проявленную бдительность, вручили благодарность.