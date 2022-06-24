Общий срок содержания под стражей составит 8 месяцев и 23 дня.

Во Владимире начальнику управления по вопросам миграции регионального УМВД Дмитрию Филиппову продлили арест. Он останется в СИЗО до 21 июля Об этом рассказали в пресс-службе Октябрьского районного суда.Фемида удовлетворила ходатайство следователя по особо важным делам СУ СК РФ по Владимирской области. Адвокаты полагали возможным изменение меры пресечения на домашний арест, но их доводы не убедили правосудие.Ранее сообщалось, что в размере не менее 80 тысяч рублей. Деньги офицер получил за обеспечение условий по признанию иностранных граждан носителями русского языка и выдачу им российского гражданства. Обвинения предъявлены по части 3 статье 290 УК РФ.Общий срок содержания под стражей составит 8 месяцев и 23 дня.