Во Владимире полностью сгорел туристический автобус, припаркованный у нового здания медколледжа на улице Диктора Левитана утром 24 июня. Об этом сообщили в региональном МЧС. Вызов в

Во Владимире полностью сгорел туристический автобус, припаркованный у нового здания медколледжа на улице Диктора Левитана утром 24 июня. Об этом сообщили в региональном МЧС. Вызов в спасательную службу поступил в 8:14 часов 24 июня. Из-за поздно поступившего сообщения, к моменту приезда спасателей над автобусом полыхало сильное пламя. Пожарные потушили огонь на площади 20 кв.м. В