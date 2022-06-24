Как сообщили в УМВД по Владимирской области, 52-летний мужчина оснастил бокс для выращивание растения ультрафиолетовыми лампами, системой орошения и вентиляции.

В Ковровском районе в конце мая наркополиция накрыла подпольную плантацию конопли. Местный житель организовал её в подвале гаража.Как сообщили в УМВД по Владимирской области, 52-летний мужчина оснастил бокс ультрафиолетовыми лампами, системой орошения и вентиляции. Для культивирования запрещённых растений злоумышленник использовал селекционные семена и специальные удобрения.Во время обыска оперативники изъяли 61 куст и 12 кг марихуаны, а также оборудование, весы и упаковочный материал.На фигуранта завели уголовное дело. Ковровчанина заключили под стражу. Сотрудники МВД устанавливают каналы сбыта наркотиков.