В Россельхозцентре пчеловодам напоминают о необходимости тесного взаимодействия.

Во Владимирской области за последние годы количество пасек выросло до 500. В Россельхозцентре пчеловодам напоминают о необходимости тесного взаимодействия.В регионе ведутся обработки посевов от вредителей, болезней и сорняков. В последние годы удаётся избежать массовой гибели пчёл отравившихся пестицидами.«Наибольшую угрозу представляют обработки рапсовых полей. Эта культура – первоклассный медонос, который даёт богатую протеином пыльцу. При этом растение приходится опрыскивать до семи раз за сезон. И, чтобы не нанести вреда пчелосемьям, важно вовремя закрыть ульи. Пристальное внимание следует уделять и полям, засеянным фацелией», - подчеркнули в Россельхозцентре.По закону всех владельцев пасек необходимо через СМИ извещать об обработке не менее чем за три дня.На границах обрабатываемых территорий выставляются информационные щиты. Оптимальное время для опрыскивания– вечер.