В новом центре в Кунцеве сделают 60 окон приема.

В новом центре в Кунцеве сделают 60 окон приема.Центры госуслуг в Москве существуют уже 10 лет. За это время жители столицы привыкли к быстрому и удобному оформлению документов. Таких офисов в городе уже более 130, из которых шесть являются флагманскими центрами с расширенным функционалом и один – Дворцом госуслуг на ВДНХ.Еще один (восьмой) флагманский офис "Мои документы" скоро откроется в Западном административном округе (ЗАО) Москвы. Он будет находиться по адресу: Ярцевская улица, 19 (торгово-развлекательный центр "Кунцево Плаза", рядом со станцией метро "Молодежная"). Соответствующее постановления подписал мэр города Сергей Собянин.В новом центре государственных услуг сделают 60 окон приема. Также здесь будет работать медицинский кабинеты, туристическое бюро, фотоателье и даже кафе. А еще в офисе появится специальный кабинет для регистрации брака и конференц-зал, с котором будут проводить торжественные вручения первых паспортов, лекции, мастер-классы и встречи с горожанами. В паркинге под землей станут осматривать транспортные средства для их регистрации.Кстати, Собянин также подписал постановления, в котором идет речь о расширении площадей центра государственных услуг района Коньково. Тот офис располагается по адресу: улица Академика Волгина, 26к1. Ежедневно его посещают порядка 800 человек.Местные жители неоднократно просили властей перенести центр госуслуг "Мои документы" в более просторное и удобное место, поэтому в скором времени его "перенесут" в торговый центр "Беляево" – на улицу Миклухо-Маклая, 18к2. Рядом располагается станция метро.Новое помещение больше в полтора раза (почти 1,5 тысячи квадратных метров). Там будет 56 окон приема и шесть терминалов в зоне электронных услуг. Также в офисе сделают комфортную зону ожидания, современный диагностический комплекс, откроют выставку в рамках проекта "Москва — с заботой об истории". Все помещения будут приспособлены для маломобильных граждан и родителей с колясками.Напомним, центры госуслуг "Мои документы" работают с 8:00 до 20:00, флагманские офисы и Дворец госуслуг на ВДНХ — с 10:00 до 22:00.