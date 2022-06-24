Жителей аварийного дома на Суздальском проспекте не устраивает сумма компенсации за вынужденное расселение. Во Фрунзенском районном суде продолжается рассмотрение дела по иску городской

Жителей аварийного дома на Суздальском проспекте не устраивает сумма компенсации за вынужденное расселение. Во Фрунзенском районном суде продолжается рассмотрение дела по иску городской администрации к жильцам. Чиновники решили пустить аварийное здание под снос, а людям компенсировать стоимость их жилплощади – деньгами. Но соглашение с мэрией люди подписывать не стали – их не устроили суммы. Власти