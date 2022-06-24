В июне в регионе стартовала кампания против рака под названием «Убедись, что ты здоров».

В июне во Владимирской области стартовала кампания против рака под названием «Убедись, что ты здоров». Об этом сообщает департамент здравоохранения.Жителей приглашают пройти диспансеризацию в поликлинике по месту жительства. При подозрении на онкозаболевание владимирцев отправят на обследование в Центр амбулаторной помощи. Попасть в онкоцентр также можно пройдя первичный осмотр у участкового врача. В случае подозрения на патологию терапевт выпишет направление. После диагностики пациента направят на врачебную комиссию, которая определит тактику лечения.«В первом квартале текущего года онкоцентры посетило 4257 человек, у 509 из них выявлены злокачественные новообразования. Ещё 1290 жителей региона прошли курсы химиотерапии», - пояснили в Белом доме.- Рак – очень страшная болезнь, но её можно победить! Особенно, если принять своевременные меры. Больницы и поликлиники нашего региона сейчас пополняются современным оборудованием, обновляются операционные, медицинские работники повышают свою квалификацию. От граждан требуется лишь регулярно проходить обследования и не забывать про профилактику. Важно помнить, что здоровье – самое дорогое, что у нас есть, - прокомментировал депутат Государственной Думы Игорь Игошин.