Президент России выступил с экстренным обращением к россиянам.

Президент России выступил с экстренным обращением к россиянам.Путин заявил, что смута представляет смертельную угрозу для государственности России. Произошедшее в Ростове-на-Дону он назвал "ударом в спину"."Как гражданин России сделаю все, чтобы защитить страну, основы конституционной безопасности. Будут предприняты решительные действия", – сказал российский лидер.События последних часов глава государства охарактеризовал как предательство, к которому привели "непомерные амбиции и личные интересы"."Все, кто сознательно встали на путь предательства, шантажа, готовили военный мятеж, понесут неминуемое наказание", – подчеркнул Путин.Президент сообщил, что Вооруженные силы получили приказ нейтрализовать организаторов мятежа.