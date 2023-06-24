Официальное обращение от ЗС Владимирской области в связи с ситуацией в стране: Законодательное...

Официальное обращение от ЗС Владимирской области в связи с ситуацией в стране:Законодательное Собрание Владимирской области поддерживает президента Путина в его действиях по сохранению России.Считаем, что в ситуации, когда против нашего государства воюет практически весь объединенный Запад, любые действия по дестабилизации обстановки в стране категорически недопустимы.Такие действия могут привести к смуте и разрушению государства. Смута и гражданская война в начале прошлого века вызвали братоубийственные кровопролития в стране. Нельзя допустить, чтобы в России повторилась подобная катастрофа.Призываем всех граждан объединиться вокруг президента Путина в его действиях по сохранению нашего государства – великой России. Обстановка во Владимирской области полностью контролируемая. Органы власти находятся на своих рабочих местах.Просим граждан сохранять спокойствие и для получения информации пользоваться только официальными источниками.