Актриса поведала журналистам о женском счастье и ожидании второй половинки.

Актрисаповедала журналистам о женском счастье и ожидании второй половинки.58-летняя брюнетка не перестает удивлять талантом и мощной женской энергией. Помимо работы, ее жизнь насыщена интересными людьми и приятными событиями. Ирина Безрукова занимается домашней гимнастикой, ездит на дачу к подруге, следит за модой.В свежем интервью артистка рассказала, что находится в окружении большого количества мужчин. И, что примечательно, они вдохновляют ее. Ирина Безрукова привлекает внимание противоположного пола, но второй половинки рядом у нее пока нет.Звезда не зацикливается на поиске того самого, поскольку одиночество обходит ее стороной. По словам актрисы, если партнер появится в ее жизни, то так тому и быть. Ирина Безрукова не собирается вступать в отношения ради материальной выгоды.Так сложилось, что чувства к любимому человеку, кем бы он ни являлся, у звезды всегда возникали по зову сердца. Актриса не ставит во главу угла толстый кошелек и социальный статус фаворита. Случайные, странные и токсичные связи не для нее."Мое сердце выбирает мужчину, а не разум. Ни финансовое положение, ни известность, ни возраст не влияли на меня", — объяснила журналистам Ирина Безрукова.