Ежегодный праздник День молодежи перенесли. Об этом сообщают в пресс-службе городской администрации. Как заявляют чиновники, такое решение принято из-за неблагоприятных погодных условий.

Ежегодный праздник День молодежи перенесли. Об этом сообщают в пресс-службе городской администрации. Как заявляют чиновники, такое решение принято из-за неблагоприятных погодных условий. Точную дату проведения праздника пока не назвали. Напомним, состояться мероприятие должно было сегодня, 24 июня, на Соборной площади. Для жителей города готовили виртуальные сражения, выступление популярного исполнителя Звонкого и увлекательные исторические квесты. Прокомментируйте