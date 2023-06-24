Дожди отступают: синоптики обещают владимирцам один выходной без осадков. В воскресенье (25-е июня...

Дожди отступают: синоптики обещают владимирцам один выходной без осадков.В воскресенье (25-е июня 2023 года) утром будет солнечно. К 9:00 воздух прогреется до +18°C, а уже к 15:00 к владимирцам вернётся полноценное лето. Жители региона смогут ощутить тепло солнца и +23°C.Весь день ветер будет северо-восточный, 1-2 метра в секунду. Ожидается переменная облачность. Атмосферное давление — 750 мм рт столба. Влажность — 45%. Спокойное магнитное поле.Народный прогноз погоды на 25 июня 2023 года:В народном сознании этот день (а не 22 июня, как принято считать) считался самым длинным в году. Говорили, что после него солнце «на зиму поворачивает».Наши предки верили: «К ночи появилось много росы и туман – в ближайшие дни установится хорошая погода», «Ясный Млечный путь – к солнечному дню», «В садах много белок появилось – к дождливому году».Фото: pxfuel.com