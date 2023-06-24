Ясновидящая считает, что трагедия произошла из-за того, что создатель батискафа ослушался духов, которые просили оставить их в покое.

Ясновидящая считает, что трагедия произошла из-за того, что создатель батискафа ослушался духов, которые просили оставить их в покое.Несколько дней весь мир с замиранием сердца наблюдал за поисками пропавшего батискафа "Титан". На борту находились пять человек. Четверо бизнесменов, а также директор компании, занимающейся экспедициями к "Титанику" Стоктон Раш.Связь с ними пропала примерно через 1 час 45 минут после погружения в воскресенье. Вчера стало известно о том, что обломки судна были найдены вблизи затонувшего "Титаника", а позже появилась первая версия событий: "направленный внутрь взрыв" разрушил батискаф и убил пять человек.Пока специалисты пытаются разобраться в деталях произошедшего, люди по всему миру ищут мистику в трагедии. "Дни.ру" пообщались на этот счет с экстрасенсом Джулией Лу, которая заверила, что создатель батискафа Стоктон Раш видел тревожные знаки, которые должны были отговорить его от новых исследований."Даже в последний раз, когда он там был, получил мистическое предупреждение, что ему туда нельзя и людей возить нельзя", – сказала ясновидящая, отметив, что всех членов экипажа настиг злой рок за непослушание.А посылали эти знаки, говорит Джулия Лу, духи людей, погибших во время крушения "Титаника". Они устали от непрошенных гостей."Духи затонувших людей наказали их за то, что они потревожили такое место", – пояснила экстрасенс.Она добавила, что, когда члены экипажа погружались на глубину, чувствовали опасность. Но не могли остановиться, потому что их какие-то силы тянули к смерти. Джулия Лу уверена, что погибшие ничего не могли сделать, чтобы повлиять на ситуацию.