Глава Следкома РФ Александр Бастрыкин поручил провести проверку информации о разваливающемся доме...

Глава Следкома РФ Александр Бастрыкин поручил провести проверку информации о разваливающемся доме во Владимире.Об этом сообщил Информационный центр СК России. Речь идёт о «многострадальном» доме (№ 67 «В») 1875 года постройки на улице Большой Нижегородской. Жители неоднократно жаловались на его ужасное состояние.В июне «Народный фронт» провёл проверку состояния здания и пришёл к неутешительному выводу: «Дом царских времён, с совсем не царскими условиями для проживания». В официальном телеграм-канале (https://t.me/s/onf_33) в июне текущего года была опубликована следующая информация: «Такого ужаса не видели давно. Дом 1875 года постройки разрушается на глазах! У здания уже нет угла, крыша протекла настолько, что отвалился кусок потолка. В квартирах бегают крысы, фундамент-то дырявый. В подвале живут бродячие животные, а управляющая компания не способна убрать за ними...»Известно, что жильцы старинного дома неоднократно обращались с просьбами о ремонте, но не получали ответа.После громкого скандала все же была собрана комиссия, которая признала, что здание действительно находится в аварийном состоянии. Члены комиссии предложили «собрать» согласие всех жильцов на официальное признание дома таковым.Как рассказывают сами пострадавшие владимирцы, к сентябрю 2023 года им обещали найти подрядчика, который починит крышу разваливающегося дома. И вот, теперь уже проблема вышла на более «высокий уровень». Глава Следкома РФ Александр Бастрыкин поручил Артёму Кулакову (руководителю регионального СК) провести проверку информации о доме №67 «В».Фото: ГТРК «Владимир»Смотрите также:"Во Владимире жители дома, построенного еще до революции, уже много лет страдают от текущей крыши"