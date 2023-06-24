Губернатор Владимирской области Александр Авдеев сообщил, что день 24 июня в регионе прошел без...

Губернатор Владимирской области Александр Авдеев сообщил, что день 24 июня в регионе прошел без каких-либо нарушений.В соцсетях главы области опубликовано видео, на котором Александр Авдеев, в частности отметил: "Обстановка нормальная, которая не требует введение дополнительных мер ограничений либо изменения обычного хода жизни".Кроме того губернатор заверил жителей области, что: Правоохранительные органы, административные структуры находятся в режиме повышенной готовности и держат ситуацию под постоянным контролем".Фото и видео: пресс-служба ВО.