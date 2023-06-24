Глава Владимирской области Александр Авдеев призвал граждан региона сохранять спокойствие. Такое обращение опубликовали в телеграм-канале губернатора в субботу, 24 июня. «Наша задача –

Глава Владимирской области Александр Авдеев призвал граждан региона сохранять спокойствие. Такое обращение опубликовали в телеграм-канале губернатора в субботу, 24 июня. «Наша задача – сохранять спокойствие, поддержать Президента, поддержать наших людей, поддержать спокойствие в стране и в нашей области», – говорит Авдеев. По словам Авдеева, ситуация в регионе спокойная, но все правоохранители и службы перевели на