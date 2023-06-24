Работа местных правоохранителей переведена на особый режим.

Губернатор Владимирской области Александр Авдеев - сохранять спокойствие. Глава передает, что ситуация в области на контроле. Работа местных правоохранителей переведена на особый режим.Всем владимирцам, что сейчас едут на юг - губернатор рекомендовал выбирать пути для объезда.Как и глава региона, депутаты и сенаторы Владимирской области выразили свою поддержку президенту России Владимиру Путину. , , - высказались о недопустимости произошедшего.