Как обезопасить себя во время сильной грозы? Советы для жителей Владимирской области. Июнь 2023...

Как обезопасить себя во время сильной грозы? Советы для жителей Владимирской области.Июнь 2023 года выдался достаточно засушливым в нашем регионе, по мнению специалистов, но короткие летние грозы, ливни и даже град, никто не отменял.Что делать, если вы попали в сильную грозу? И если, например, находитесь не в городе, а на природе? Как и где лучше укрыться? Чего следует избегать в первую очередь? Специалисты Центра «Фобос» рекомендую следующее:«Если вы оказались во время грозы не дома, то ищите укрытие, если это возможно. Когда вы слышите раскат грома, это означает, что вы уже находитесь в пределах досягаемости того места, где может произойти удар молнии в землю. Помните, что молния может ударить в землю на расстоянии до 15 км от центра грозы...»Следует избегать лужи и какие-либо водоёмы. Вы можете найти низкое открытое место на безопасном расстоянии от деревьев и столбов.«Будьте внимательны к металлическим предметам, которые могут проводить или притягивать молнию, такие как: удочки, зонтики, мотоциклы, велосипеды, инвалидные коляски, самокаты, прогулочные коляски, проволочные ограждения и перила...» - уточняют специалисты Центра «Фобос».На заметку!Если понимаете, что укрыться не где, а над головой будет мощная гроза и сверкают молнии, можно присесть на корточки, положив руки на колени и спрятать голову между ними. Но при этом старайтесь как можно меньше касаться земли своим телом.Специалисты МЧС России рекомендуют во время грозы и ударов молнии не разбивать палатку на открытом берегу водоема, чтобы не стать мишенью молнии. Помните, самое безопасное место - сухие равнины.Что запрещено делать во время сильной грозы на природе?- укрываться возле деревьев (особенно одиноко стоящих!);- останавливаться на опушке леса;- останавливаться возле водоемов;- «греться» возле костра;- хранить металлические предметы в палатке;- использовать электроприборы.Что такое «шаровая молния»?Шар диаметром от 10 до 35 сантиметров жёлтого (или красного) цвета. Его температура от 100 до 1000 градусов, а вес всего 5-7 граммов. Шаровая молния часто проникает в дома. Ученые пока плохо изучили это явление. Шаровая молния может проникать в розетки, домофоны и пр. Любопытно, что гибель шаровой молнии сопровождается взрывом и угасанием.Следует ли слезать с велосипеда или мотоцикла во время грозы?Специалисты отвечают так: «нет», если вы в городе (дома тут служат «громоотводами») и «да», если вы находитесь на природе. Лучше слезть со своего транспорта, отойти от него на 20-30 метров. В ином случае вы можете привлечь молнию, как самая «высокая точка».Можно ли звонить по мобильному телефону?Вопреки распространённому мифу, мобильные телефоны не притягивают разряды. Будьте внимательны только с телефонным кабелем. Вас может ударить током, если другой рукой вы дотронетесь до предмета с отличной электропроводимостью (холодильника, стиральной машины и пр.)Это важно!Если в вашего близкого ударила молния, то следует тут же звонить в «скорую». Необходимо: сделать искусственное дыхание и массаж сердца (если вы умеете), чтобы привести человека в чувство. В зависимости от состояния пострадавшего - можно предложить ему обезболивающее, обработать его раны. В данной ситуации самое главное, чтобы помощь врачей (специалистов) подоспела как можно скорее.Фото: pxfuel.com