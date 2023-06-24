Лучше всего обеспечен Молжаниновский район.

Лучше всего обеспечен Молжаниновский район.Обеспеченность москвичей новым жильем значительно различается в зависимости от конкретного района. В некоторых локациях на 1 тыс. горожан приходится более сотни квартир в продаже, что считается очень хорошим показателям. В других – в реализации находится менее десяти лотов.Например, всего по одному-два лота представлено в таких довольно крупных районах, как Бибирево, Марьино, Кунцево, Восточное Бирюлево. В этих районах улучшить жилищные условия можно только за счет вторичного рынка.Среди топ-20 районов столицы внутри МКАД наименьшее предложение новостроек сосредоточено в районах Алтуфьевский, Марьина роща, Хорошево-Мневники и Якиманка (по 10-11 лотов на 1000 человек).Лучше всего ситуация в районе Молжаниновский, где в первичной продаже представлено 111 квартир и апартаментов. С большим отставанием от лидера идут районы Даниловский и Покровское-Стрешнево, в которых предлагается 39 и 34 лота соответственно.В ТиНАО лучше всего обеспечено новостройками поселение Филимонковское, а также Сосенское и Рязановское.