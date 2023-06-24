Певица осмелилась изменить жизнь к лучшему вопреки стереотипам.

Певица осмелилась изменить жизнь к лучшему вопреки стереотипам.Кети Топурия – весьма необычная мама. Она браво выступает хранительницей семейного очага, что не мешает ей строить сценическую карьеру. Успешная певица родила двоих детей, которые растут здоровыми и счастливыми. При этом Кети Топурия собирается произвести на свет третьего ребенка.На звездной премии "Мама года 2023" знаменитость рассказала о своих планах. Она не считает возраст препятствием для рождения дитя. Кети Топурия выступает за осознанное родительство и готовность уделить детям время.Поп-дива надеется на свои силы и способности женского организма. Сейчас артистке всего 36. Кети Топурия знает людей, которые без проблем рожали и в 50, и даже в 60 лет.Брюнетка воспитывает восьмилетнюю дочь Оливию и двухлетнего сына Адама. Певица произвела на свет наследницу в 29 лет. Сейчас звезда считает, выбрала идеальный возраст для своих первых родов. Кети Топурия не была готова к ответственному материнству в юности.По словам светской львицы, врачи советуют рожать до 40 из-за особенностей репродуктивного характера. Отказываться от беременности из-за рисков Кети Топурия не намерена. Она полагает, что все получится как надо.