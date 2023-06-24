Народные приметы: 25 июня. Почему в день Петра Солнцеворота запрещено надевать чёрные вещи. 25...

Народные приметы: 25 июня. Почему в день Петра Солнцеворота запрещено надевать чёрные вещи.25 июня 2023 года проходит народный праздник Пётр Солнцеворот. По народным приметам, с этого дня солнце на зиму, а лето на жару. Также православная церковь вспоминает Петра Афонского.В день Петра Солнцеворота наши предки славили солнце. Они взбирались на самый высокий холм и обращались к светилу с мольбами и приветствием: его благодарили за тепло и свет, просили подарить больше солнечных дней.Что можно делать в день Петра Солнцеворота?25 июня обычно отправлялись на рыбалку и потом готовили блюда из улова. На особом счету была уха. В старину так назывался любой наваристый суп, несмотря на состав продуктов.На Петра Солнцеворота сеяли поздние огурцы и пересаживали рассаду капусты на грядки.Рождённые в этот день могут исполнять свои мечты. Этому способствует целый перечень характеристик и достоинств человека: острая интуиция, трезвый взгляд на вещи, умение планировать и учитывать нюансы.Что нельзя делать в день Петра Солнцеворота?Нельзя носить чёрные и тёмные вещи. Если отказаться от них нельзя, то стоит разнообразить свой внешний вид светлыми или яркими деталями в одежде.Запрещено 25 июня косить траву, иначе можно на косе принести в дом темную силу.Нельзя рано ложиться спать. Нужно дотерпеть до полуночи, иначе задуманные планы могут не сбыться.Народные приметы на 25 июня 2023 годаЯсная погода — сена будет много.Дождь — во время сенокоса пойдут дожди.Много росы — к богатому урожаю.Воробьи много щебечут — к непогоде.Сыч кричит ночью — к дождю.Гуси и утки бьют крыльями по воде и часто ныряют — погода испортится.Туча идёт с западной стороны — возможен град.Цапли собираются на возвышенностях — ненастье предчувствуют.Ветви ели поднимаются вверх — к солнечной погоде.Вечером туман и роса — к хорошей погоде.Фото pxfuel.com