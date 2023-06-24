Певица честно рассказала о разрыве сына с женой.

Певица честно рассказала о разрыве сына с женой.Новость о разводе Василия Рыбина и его бывшей жены Дарьи Алябьевой шокировала поклонников знаменитой пары. Однако, как выяснилось, сын Виктора Рыбина и Натальи Сенчуковой быстро оправился от расставания и уже нашел новую избранницу.Наталья Сенчукова открыто заговорила о происходящем в браке Василия и Дарьи. Она заявила, что обе стороны виноваты в случившемся, так как не смогли найти компромисс, устранив разногласия и проблемы.Однако певица не осуждает своего сына за новые отношения и считает, что он имеет право на личное счастье. "Отношения — сложная штука, главное, что после развода никто не скандалит, не поливает друг друга грязью. Им самим-то сложно было разобраться в ситуации, а нам со стороны — тем более", – рассказала Наталья Сенчукова.Звезда не загадывает, как сложатся отношения бывших супругов дальше, но подчеркивает, что они остаются родителями и должны поддерживать друг друга.Наталья Сенчукова уверена, что будущее сына – в его руках, он будет успешным и счастливым, несмотря на разрыв брачных уз.Вопреки сложностям Наталья Сенчукова говорит, что развод – это не конец мира и не причина для отчаяния. Для нее в приоритете сохранение семейных ценностей, даже если чувства сошли на нет.Певица рассказала, что у Василия уже появилась новая спутница. Ей стала 19-летняя девушка по имени Лера, но сын пока не спешит оформлять отношения в ЗАГСе.Наталья Сенчукова подчеркивает: сын – ее главное сокровище и достояние. Знаменитость будет рада видеть его счастливым, независимо от того, кто станет его женой. Супруга Виктора Рыбина готова поддерживать наследника во всем и помогать в стремлении к лучшему.