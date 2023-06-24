Телеведущая Ксения Собчак оставила гневное сообщение в телеграм-канале.

Телеведущая Ксения Собчак оставила гневное сообщение в телеграм-канале.Порой влиятельные люди используют обсценную лексику для выражения мыслей. Медиапространство кишит ругательствами, хотя русский язык предлагает роскошную альтернативу в рамках литературной нормы. Не раз на сквернословии попадался режиссер Константин Богомолов, а теперь, видимо, передал эстафету жене. Ксения Собчак жестко сорвалась на мат 24 июня.Причиной стала сомнительная заметка, в которой утверждалось, что Ксения Собчак и Иван Ургант выехали в Израиль. Блондинка в шоколаде разозлилась из-за поста и дала комментарий в личном телеграм-канале."На *** пошли. Я в Москве. И не спала с редакцией всю ночь. И Ваня, думаю, тоже", — написала вдруг Ксения Собчак. Из-за мата журналистка выставила себя в невыгодном свете перед культурной и высоконравственной аудиторией блога.Кому больше дано — с того больше и спрашивается. Имея авторитет, Ксения Собчак подмочила репутацию и показала пример того, как делать не надо.Всегда есть способ осудить обидчиков, не нарушая сетевой этикет. Впрочем, некоторые фанаты поддержали телеведущую и даже сочли ее слова забавными. Это лишний раз доказывает, что лидеры мнений, как Ксения Собчак, должны оказывать на публику благотворное воздействие, а не опускаться до уровня похабных бесстыдников.