Опубликована статистика смертности и рождаемости во Владимирской области за май 2023...

Опубликована статистика смертности и рождаемости во Владимирской области за май 2023 года.Согласном информации из Единого государственного реестра записей актов гражданского состояния (ЕГР ЗАГС), в мае во Владимирской области смертность превышает рождаемость.В Министерстве по организации деятельности мировых судей, органов ЗАГС и архивов Владимирской области рассказали о районах с плохой демографической ситуацией. В Киржачском районе, например, на 3 новорожденных пришлось 68 смертей. А в Петушинском районе на 14 здоровых малышей - 102 смерти. Это, конечно, заставляет задуматься.Лидером по количеству умерших в мае - Владимир. В мае 2023 года скончалось 444 человека.Далее в «антирейтинге» следует Ковровский район - 219 человек. А в Муроме зафиксировано 190 умерших.Почему во Владимирской области не растёт рождаемость? Конечно, на этот вопрос сложно однозначно ответить, но та же неумолимая статистика за январь-апрель 2023 года (по данным Территориального органа Федеральной службы государственной статистики нашего региона) говорит о том, что на 1770 зарегистрированных браков приходится 1786 разводов.Хотя, при этом, сообщается, что число бракосочетаний увеличилось на 5,9% (по сравнению с прошлым годом), а число разводов на 2,1%.Если опираться на те же статистические данные, по сравнению с аналогичным периодом в 2022 году, общее число родившихся в регионе уменьшилось на 1,9%, а число умерших - на 22,1%. И при этом «превышение числа умерших над родившимися составляет 2,5 раза»,сообщает Территориальный орган Федеральной службы государственной статистики Владимирской области на своём официальном сайте.Фото: pxfuel.com