Во Владимирской области начали переносить массовые мероприятия. Сначала на неопределенную дату перенесли празднование Дня молодежи в областной столице. Теперь стало известно о череде

Во Владимирской области начали переносить массовые мероприятия. Сначала на неопределенную дату перенесли празднование Дня молодежи в областной столице. Теперь стало известно о череде отмен мероприятий в других городах региона. Отменили ежегодный праздник молодежи и в Судогде, Александрове, Петушках, Коврове (здесь также по “техническим причинам” перенесли чемпионат России по мотоболу между клубами «Ковровец» и «Комета», который должен был