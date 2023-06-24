Следом за губернатором Владимирской области, обращение к жителям региона записал председатель Заксобрания области Владимир Киселев. Он призвал владимирцев сохранять спокойствие и для

Следом за губернатором Владимирской области, обращение к жителям региона записал председатель Заксобрания области Владимир Киселев. Он призвал владимирцев сохранять спокойствие и для получения информации пользоваться только официальными источниками. «Призываем всех граждан объединиться вокруг президента Путина в его действиях по сохранению нашего государства – великой России», – сказал председатель Заксобрания. Киселев добавил, что обстановка в регионе