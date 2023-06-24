Птенец цапли, которого спас владимирский биолог Руслан Жуков, обрёл дом. Напомним, птенца- он...

Птенец цапли, которого спас владимирский биолог Руслан Жуков, обрёл дом.Напомним, птенца- он выпал из гнезда- ученый обнаружил в Вязниковском районе, близ посёлка Мстёра. В первые дни Руслан Жуков фактически стал опекуном пернатого малыша.лайф Мы назвали цаплёнка Нафаня. Пол мы пока определить не можем. Держи, держи рыбку, не бойся.Руслан Жуков поясняет: колония цапель, в которой он обнаружил птенца, под Мстёрой находится давно. Сам птенец еще не оперился окончательно, потому летать не может. На земле он мог стать добычей хищников. Вернуть в гнездо, даже теоретически определив, где оно, невозможно. Цапли здесь гнездятся на верхушках многометрОвых сосен. Сначала Нафаня жил в деревянном вольере, биолог Руслан Жуков кормил его практически из рук. А после того, как птенец окреп, его отвезли в Киржачский район, в приют для диких птиц "Воронье гнездо". Нафаня уже освоился. В приюте он будет жить до совершеннолетия.