Семьям владимирцев-участников СВО во внеочередном порядке будут предоставляться места в детских...

Семьям владимирцев-участников СВО во внеочередном порядке будут предоставляться места в детских садах и летних оздоровительных лагерях.Госдума на минувшей неделе (20-го июня) приняла новый закон, согласно которому всем детям — участников специальной военной операции предоставляются места (без очереди) в государственных и муниципальных детских садах, а также - школах.Это значит, что семьи из Владимирской области, в которых отцы (кормильцы) служат в зоне СВО, могут не беспокоиться за то, что не попадут в желаемое учреждение. Правда, речь идёт про детские сады и школы по месту жительства.Ещё один «бонус» нового закона для владимирцев-участников специальной военной операции, это приоритетное право на путевки в летние оздоровительные лагеря. Актуальная проблема для работающих семей. Не у всех есть бабушки и дедушки, которые могут сидеть с внуками-школьниками целое лето. Учитывая, что в это время глава семьи находится в зоне СВО, «нагрузка» на одного из родителей (мать) ложится колоссальная. Теперь проблема урегулирована новым законом.Важное (официальное) уточнение от Госдумы: приоритетное право на путевку в летние оздоровительные лагеря также получат родные и усыновленные дети погибших бойцов.Фото: pxfuel.com