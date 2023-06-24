Смотрите Вести. События недели в 9 утра 25 июня.
Удар в спину - стране и народу. Так Президент...
Смотрите "33Live.Ru События недели" в 9 утра 25 июня.
Удар в спину - стране и народу. Так Президент России накануне назвал действия тех, кто организовал вооруженный мятеж в Ростовской области.
Во Владимирской области отменены массовые мероприятия. Правоохранительные и другие службы переведены на особый режим.
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И... последняя премьера сезона. "Великий нос" Сирано де Бержерака - на сцене владимирской "драмы".