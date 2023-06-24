Смотрите Вести. События недели в 9 утра 25 июня. Удар в спину - стране и народу. Так Президент...

Смотрите "33Live.Ru События недели" в 9 утра 25 июня.Удар в спину - стране и народу. Так Президент России накануне назвал действия тех, кто организовал вооруженный мятеж в Ростовской области.Во Владимирской области отменены массовые мероприятия. Правоохранительные и другие службы переведены на особый режим.Выжранная земля. Жители Гусь-Хрустального этим летом переживают настоящее нашествие гусениц.Дом на дороге. Мэрия поставила ультиматум владельцам последнего коттеджа на Рпенском проезде.Хостел поставили на счетчик. На чем экономят владельцы владимирской гостиницы эконом-класса?С виду - "Леший". В Радужном волонтеры освоили производство маскировочных костюмов для военных.Вечный огонь. В областном центре почтили память героев Великой Отечественной Войны.И... последняя премьера сезона. "Великий нос" Сирано де Бержерака - на сцене владимирской "драмы".