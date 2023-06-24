Жителей столицы попросили максимально воздержаться от поездок по городу.

Жителей столицы попросили максимально воздержаться от поездок по городу."В целях минимизации рисков мною в рамках оперативного штаба принято решение объявить понедельник нерабочим днём — за исключением органов власти и предприятий непрерывного цикла, оборонно-промышленного комплекса, городских служб", – рассказал мэр Москвы Сергей Собянин в своем телеграм-канале.Градоначальник отметил, что возможно перекрытие движения в отдельных кварталах и на дорогах. Собянин попросил своевременно сообщать 112 о нештатных ситуациях.Городские службы работают в режиме повышенной готовности, добавил мэр.