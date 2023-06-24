Суздаль, первый из городов России, был удостоен международного приза Золотое яблоко 40 лет...

Суздаль, первый из городов России, был удостоен международного приза "Золотое яблоко" 40 лет назад.Это своего рода туристический "Оскар". "Золотое яблоко" - действительно на вес золота. В 1983-м международная премия впервые была вручена советскому городу. В борьбе за победу Суздаль обошёл авторитетных соперников - Париж и Прагу.Герой Труда России, почётный Президент Владимиро-Судальского музея-заповедника Алиса Аксёнова вспоминает: "На той знаковой церемонии, на главной площади города, "яблоку было негде упасть". Пришёл каждый."Для музейщиков, жителей Суздаля, всех, кто занят в сфере туризма, год 1983-ий стал новой точкой отсчёта. О Суздале узнали на всей планете."Яркая звезда мирового туризма", город с богатым культурным наследием, и он по праву должен обладать этим призом". Так о Суздале говорил бельгиец Жорж Оор, международный комиссар ФИЖЕТ. Древнему Суздалю 16-й по счёту международный приз вручили с формулировкой "За сохранение и реставрацию памятников культуры, использование их в интересах туризма и за создание туристского центра". Эксперты были единодушны.Впервые в летописи - под именем "Суздаль" древний град был упомянут в 1024-м. А в 2024-м он официально отметит свое тысячелетие.Еще Суздаль называют "русским Голливудом", за многие годы здесь было снято более 100 кинокартин, в основном, исторических.Фото: ГТРК Владимир