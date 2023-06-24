В Клязьминско-Лухском заказнике Владимирской области была замечена дикая рысь. О необычной встрече...

В Клязьминско-Лухском заказнике Владимирской области была замечена дикая рысь.О необычной встрече с дикими животным рассказывает зоолог, секретарь Владимирского отделения СОПР, волонтёр Дирекции ООПТ и автор фотоблога «Гнездо Натуралиста» - Юлия Буянова:- Мы с сотрудниками Дирекции ООПТ и специалистами Владимирского и Нижегородского отделений Союза охраны птиц России проверяли дуплоны для мелких видов сов, установленные на севере Клязьминско-Лухского заказника. День уже близился к завершению, мы выдвинулись по домам, как вдруг, нам навстречу выбежал заяц! Так бодро, будто его кто-то гнал.Юлия уточняет, что завидев машину орнитологов, заяц шустро скрылся в кустах:- А мы, переехав лужу, поехали дальше с мыслями, что кто-то этого зайца все-таки гнал. И вдруг... с левой стороны от машины на обочине поднялся куб пыли, а в нем мы увидели силуэт убегающего зверя. Рысь!Дикая кошка, вероятно, сидела на краю дороги или шла по ней. От испуга рысь резко прыгнула и помчалась прятаться в кусты, подняв за собой пыль, мешающую ее разглядеть.- А затем она просто спокойно пошла, лишь изредка мелькая между кустов, - рассказывает Юлия Буянова. - Теперь стало понятно, от кого пытался скрыться заяц. Для всех участников выезда встреча с рысью была впервые. Ранее мы их наблюдали лишь с помощью фотоловушек. Рысь - очень осторожное и скрытное животное, ведущее активный образ жизни и охотящееся, обычно, ночью.По оценкам специалистов, в данный момент на территории Клязьминско-Лухского заказника обитает 6 рысей. Это животное занесено в в Красную Книгу региона (категория «3» - редкие).Это интересно!Стоит ли бояться встречи с рысью в лесах Владимирской области? Может ли она прыгнуть на человека с дерева?Комментарий специалистов Клязьминско-Лухского заказника:- Манера охоты рыси практически ничем не отличается от обычной домашней кошки. То есть зверь, завидев издалека добычу, подкрадывается к ней и с максимально близкого расстояния нападает, догоняет, ловит. Рысь – засадный хищник, она не охотится, спрыгивая с деревьев. Это самый распространенный миф! Рысь охотится на зайцев, птиц, мышевидных грызунов и прочих мелких животных. Иногда дикая кошка может добыть поросенка кабана, если рядом не окажется его мамы. Крупный кот может попытаться охотиться и на новорожденных лосят, оленят, но это риск для его жизни. Мама животного будет «отбиваться» всеми силами, да и детеныш может оказаться сильнее. На человека здоровая, адекватная (не зараженная бешенством!) рысь не нападает. Она просто не подпустит людей к себе близко, поэтому даже просто увидеть её в природе – это большая удача.Фото: Алексей Левашкин – орнитолог, специалист по привлечению птиц в искусственные гнездовьяЧитайте также:"Рысь по кличке Блага учится быть свободной во владимирских лесах": https://vladtv.ru/society/139876/"Во Владимирской области помогают попавшим в неволю рысям вернуться в естественную среду обитания": https://vladtv.ru/society/142582/