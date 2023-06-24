В колледжах Владимирской области начнут готовить учителей для 5–9-х классов. Как сообщает...

В колледжах Владимирской области начнут готовить учителей для 5–9-х классов.Как сообщает Министерство просвещения России, в системе среднего профессионального образования планируют ввести специальные программы по подготовке учителей основной школы. Это будет касаться всех регионов.Уже готовится проект федерального образовательного стандарта среднего профобразования по подготовке учителей-предметников для школы.«После того, как стандарт будет принят, в колледжах и техникумах начнут готовить педагогов не только для начальной школы, но и для 5–9-х классов», – пояснил Сергей Кравцов.Отмечается, что данная инициатива пройдет обсуждение с профессиональным сообществом, директорами школ и представителями регионов.Проект также рассмотрит федеральное учебно-методическое объединение высшего образования, куда входят специалисты образовательных учреждений и работодатели.Фото: pxfuel.com