В Муроме впервые пройдёт Фестиваль замков на песке.
Любопытно, что во многих странах мира День...
В Муроме впервые пройдёт Фестиваль замков на песке.
Любопытно, что во многих странах мира День замка из песка отмечается ежегодно в первую субботу августа. В последнее время подобное строительство было возведено в ранг искусства.
С 1989 года Чемпионат мира по скульптуре проводился в Колумбии, Канаде и других странах. Известно, что самый высокий в мире замок из песка был построен в 2007 году на фестивале «Sun Fun Festival» в Мёртл-Бич (Южной Каролине, США).
Фестивали песчаных фигур проводятся и в России. В Санкт-Петербурге, например, подобный летний праздник популярен с 2004 года. Расположившиеся среди величественной архитектуры Северной столицы - песчаные фигуры всегда выглядят максимально эффектно!
Во Владимирской области же решили организовать свой Фестиваль замков на песке - 24 июня.
Программа праздника:
16:00 — сбор.
Команды презентуют себя и выбирают название, озвучивают девиз.
16:30 - 17:30 — интерактивная часть праздника.
Соревнования в песчаных затеях на ловкость, находчивость и быстроту. По итогам будут выбраны Царь Оки и главная Русалка.
17:30 - 18:20 - команды выходят на старт.
За час необходимо будет из песка вылепить замок, тотем команды или символ Мурома.
В финале праздника организаторы обещают торжественное награждение и танцы на песке.
Фото: pxfuel.com