В Муроме впервые пройдёт Фестиваль замков на песке. Любопытно, что во многих странах мира День...

В Муроме впервые пройдёт Фестиваль замков на песке.Любопытно, что во многих странах мира День замка из песка отмечается ежегодно в первую субботу августа. В последнее время подобное строительство было возведено в ранг искусства.С 1989 года Чемпионат мира по скульптуре проводился в Колумбии, Канаде и других странах. Известно, что самый высокий в мире замок из песка был построен в 2007 году на фестивале «Sun Fun Festival» в Мёртл-Бич (Южной Каролине, США).Фестивали песчаных фигур проводятся и в России. В Санкт-Петербурге, например, подобный летний праздник популярен с 2004 года. Расположившиеся среди величественной архитектуры Северной столицы - песчаные фигуры всегда выглядят максимально эффектно!Во Владимирской области же решили организовать свой Фестиваль замков на песке - 24 июня.Программа праздника:16:00 — сбор.Команды презентуют себя и выбирают название, озвучивают девиз.16:30 - 17:30 — интерактивная часть праздника.Соревнования в песчаных затеях на ловкость, находчивость и быстроту. По итогам будут выбраны Царь Оки и главная Русалка.17:30 - 18:20 - команды выходят на старт.За час необходимо будет из песка вылепить замок, тотем команды или символ Мурома.В финале праздника организаторы обещают торжественное награждение и танцы на песке.Фото: pxfuel.com