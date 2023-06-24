В посёлке Красная Горбатка Владимирской области пожилой женщине приходится жить в старом доме с...

В посёлке Красная Горбатка Владимирской области пожилой женщине приходится жить в старом доме с протекающей крышей.А всё дело в том, что ещё в 2018 году между администрацией поселка Красная Горбатка и заявительницей был заключен договор социального найма жилого помещения.Как сообщает прокуратура Владимирской области, в 2020 году женщина обратилась по вопросу необходимости проведения ремонта в квартире, где она проживает. Выяснилось, что «из-за ненадлежащего состояния кровли произошла протечка и повреждение потолка».В итоге жилое помещение включили в реестр очередности проведения капитального ремонта. Правда, прошло три года, но в жизни пожилой женщины так ничего и не изменилось.Оказалось, что ремонт крыши запланирован лишь на 2026 год! При этом своевременное «непроведение ремонта», как уточняет региональная прокуратура, «грубо нарушает права пожилой женщины, а также приводит к увеличению объема работ и их стоимости».Если изначально озвучивалась сумма в «100 тысяч рублей», то в настоящее время она возросла до 200 000 рублей.Как итог: в Селивановский районный суд направлено исковое заявление об обязании администрации посёлка Красная Горбатка оперативно провести капитальный ремонт жилого помещения.Фото: pxfuel.com