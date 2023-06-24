Для гостей подготовили концерт, конкурсы и угощение.

Пресс-служба Владимиро-Суздальского музея-заповедника сообщает, что в городе 15 июля с 12:00 до 19:00 будут отмечать праздник огурца. Событие проходит в области уже 21-ый раз. Место проведения традицонно - Музее деревянного зодчества.Для гостей подготовили концерт, на котором выступят русско-народные ансамбли, также буду запускать огуречных воздушных змеев, катать на древнерусских аттракционах. Кроме этого, пройдет конкурс на лучший огуречный костюм и частушечное соревнование. Еще обещают много угощений, но не только огуречных, а сдобных и пышных.