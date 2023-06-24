Все органы власти находятся на своих рабочих местах.

В связи с обострившимися событиями на юге страны председатель Законодательного Собрания Владимирской области Владимир Киселев обратился к гражданам региона. Он подчеркнул, что заксобрание полностью поддерживает Президента РФ Владимира Путина в его действиях по сохранению России.«Считаем, что в ситуации, когда против нашего государства воюет практически весь объединенный Запад, любые действия по дестабилизации обстановки в стране категорически недопустимы», — подчеркнул Владимир Киселёв. По его словам, подобные действия могут создать смуту и разрушить государство.«В начале прошлого века смута и гражданская война вызвали братоубийственные кровопролития в стране. Нельзя допустить, чтобы подобная катастрофа повторилась в России», — обратил внимание председатель Заксобрания Владимирской области.Он призываем всех граждан объединиться вокруг главы государства в его действиях по сохранению России.По словам Владимира Киселёва, в настоящее время обстановка в регионе спокойная и полностью контролируемая. Все органы власти находятся на своих рабочих местах.«Просим граждан сохранять спокойствие и для получения информации пользоваться только официальными источниками», — посоветовал Владимир Киселёв.Ранее, напомним, к жителям региона обратился губернатор Владимирской области , а также сенаторы и .