Владимирцев предупреждают о новых случаях заболевания корью в регионе. Если вы никогда не...

Владимирцев предупреждают о новых случаях заболевания корью в регионе.Если вы никогда не сталкивались с этим заболеванием и не делали прививку — самое время!Как сообщает Министр здравоохранения Владимирской области Артем Осипов, неблагополучная эпидемическая ситуация складывается в городе Александрове, где инфекционное заболевание распространяется достаточно быстро.В эфире Центра управления регионом было сказано буквально следующее (https://vk.com/video-201474439_456239482):«С грустью могу сказать, что взрослый пациент, который сам заболел корью и которого убедительно просили: «Изолируйтесь, пожалуйста, в инфекционную больницу на период, когда пройдет острота», отказался от госпитализации. И самостоятельно ушел. В результате мы получили ситуацию с его сестрой «в положении», которую мы в экстренном порядке увозили в Москву. Корь — особо заразное заболевание. Пожалуйста, используйте возможность вакцинироваться. Вакцина поступила!»Напомним, корь — одна из самых заразных болезней в мире. Вирус может сохраняться в воздухе до 2 часов после того, как больной покинет помещение. А при контакте с пациентом заболевают 9 из 10 людей без иммунитета к кори. Карантин при этой болезни длится 21 день.Фото: pxfuel.com