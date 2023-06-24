Во Владимире 24 июня перекроют центр города. Во Владимире на несколько часов перекроют центр...

Во Владимире 24 июня перекроют центр города.Во Владимире на несколько часов перекроют центр города. Напомним, сегодня жители и гости города празднуют День Молодежи.С 14:30 до 22:30 перекроют проезд от улицы Гагарина до площади Фрунзе (улицы Большая Московская и Большая Нижегородская).Автомобили смогут объезжать торжество по Лыбедской магистрали.Общественный транспорт пойдет по «непривычному» пути:Автобусы № 12С, 15, 22, 25, 26С и 28 - повернут на улицу Гагарина и поедут по Лыбедской магистрали.Троллейбусы:№ 1 - повернет на улице Гагарина и далее - до Центрального парка через улицу Мира. Конечная точка — "Разгуляй", как обычно.№ 5 - также повернет на улицу Гагарина и через улицы Мира, Полина-Осипенко поедет к вокзалу.Фото: ГТРК «Владимир»