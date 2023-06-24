Во Владимире 24 июня перекроют центр города.
Во Владимире на несколько часов перекроют центр...
Во Владимире 24 июня перекроют центр города.
Во Владимире на несколько часов перекроют центр города. Напомним, сегодня жители и гости города празднуют День Молодежи.
С 14:30 до 22:30 перекроют проезд от улицы Гагарина до площади Фрунзе (улицы Большая Московская и Большая Нижегородская).
Автомобили смогут объезжать торжество по Лыбедской магистрали.
Общественный транспорт пойдет по «непривычному» пути:
Автобусы № 12С, 15, 22, 25, 26С и 28 - повернут на улицу Гагарина и поедут по Лыбедской магистрали.
Троллейбусы:
№ 1 - повернет на улице Гагарина и далее - до Центрального парка через улицу Мира. Конечная точка — "Разгуляй", как обычно.
№ 5 - также повернет на улицу Гагарина и через улицы Мира, Полина-Осипенко поедет к вокзалу.
Фото: ГТРК «Владимир»